Песков: о возможной встрече Путина и Собянина будет сообщено своевременно

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12 января 2023, 13:29 Источник: РИА Новости

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что своевременно оповестит о возможной встрече Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Песков уточнил, что о возможной встрече мэра столицы и президента РФ в январе будет оперативно сообщено.

Крайняя рабочая встреча Путина и Собянина была проведена почти год назад — 20 января 2022 года. На ней были подняты темы социально-экономического состояния города, транспорта, культуры, туризма и т.д.

Ранее, в одном из своих заявлений, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пояснил эпизод со спором главы Минпромторга Мантурова и Путина, назвав это «обычным рабочим процессом».