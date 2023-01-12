Песков: о возможной встрече Путина и Собянина будет сообщено своевременно

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что своевременно оповестит о возможной встрече Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Песков уточнил, что о возможной встрече мэра столицы и президента РФ в январе будет оперативно сообщено.
Крайняя рабочая встреча Путина и Собянина была проведена почти год назад — 20 января 2022 года. На ней были подняты темы социально-экономического состояния города, транспорта, культуры, туризма и т.д.
Ранее, в одном из своих заявлений, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пояснил эпизод со спором главы Минпромторга Мантурова и Путина, назвав это «обычным рабочим процессом».