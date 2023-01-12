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Глава парламента Крыма Константинов: угрозы Киева — «треп», на который не будут реагировать

, 09:52 Источник: РИА Новости

Глава парламента Крыма Константинов: угрозы Киева — «треп», на который не будут реагировать
Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Угрозы Киева не воспринимаются серьезно, на них не будут реагировать, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. 

Ранее украинские власти сообщали, что возьмут под огневой контроль Крымский полуостров. Глава крымского парламента, в свою очередь, не придаёт данным словам значения.

По мнению Константинова, все угрозы Украины, в том числе и эта, связаны с плохим положением дел. Он также назвал заявление Киева «трепом» и «словоизвержением», на которое не стоит реагировать. 

Более того, Константинов подчеркнул, что власти страны грозятся оставить Крым без населения уже около 9 лет. 

Накануне глава Государственного совета полуострова Владимир Константинов сделал заявление о том, что Крым будет настаивать на возмещении ущерба от Украины за подрыв Крымского моста.

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