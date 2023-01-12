Глава крымского парламента Константинов заявил, что регион потребует от Украины возмещения ущерба за теракт

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в рамках беседы с журналистами, что Украине обязательно будут предъявлены требования возмещения ущерба полуострову из-за теракта на Крымскому мосту.
Власти Крыма ранее подготовили первый иск с документами, которе подтверждают нанесенный бюджету полуострова ущерб от водной блокады со стороны Украины.
Владимир Константинов подчеркнул, что требования о возмещении экономического ущерба будут непременно предъявлены Киеву.
Напомним, 8 октября, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, вследствие чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а затем частично обрушились два автомобильных пролета.