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Аргументы Недели → Политика 13+

Глава крымского парламента Константинов заявил, что регион потребует от Украины возмещения ущерба за теракт

, 09:08

Глава крымского парламента Константинов заявил, что регион потребует от Украины возмещения ущерба за теракт
пожар на Крымском мосту, vk.com/crimeabadnews / globallookpress.com

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в рамках беседы с журналистами, что Украине обязательно будут предъявлены требования возмещения ущерба полуострову из-за теракта на Крымскому мосту.

Власти Крыма ранее подготовили первый иск с документами, которе подтверждают нанесенный бюджету полуострова ущерб от водной блокады со стороны Украины. 

Владимир Константинов подчеркнул, что требования о возмещении экономического ущерба будут непременно предъявлены Киеву.

Напомним, 8 октября, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, вследствие чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а затем частично обрушились два автомобильных пролета.

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