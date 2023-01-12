Министр ВМС дель Торо: поставки оружия Украине станут вызовом для США, если ВПК не сможет нарастить объемы выпуска продукции

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12 января 2023, 08:20

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Senior Airman Beaux Hebert / globallookpress.com

Поставки вооружений Киеву станут вызовом для Соединенных Штатов, если ВПК страны не удастся увеличить объемы выпуска продукции. С соответствующим предупреждением, как передает ТАСС, выступил американский министр Карлос дель Торо.

«Продолжение поставок оружия Украине превратится через полгода-год в вызов для США, если американский военно-промышленный комплекс не сможет нарастить объемы выпуска продукции. Об этом заявил министр ВМС США Карлос дель Торо», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Чиновник отметил, что компаниям, работающим в сфере ВПК, следует вкладывать средства в развитие кадрового потенциала и основные фонды.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Пентагона Ллойд Остин указал, что западные государства обсудят на предстоящем заседании группы по военной помощи Украине в том числе будущие потребности бывшей советской республики.