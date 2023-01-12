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Глава Пентагона Остин: Запад обсудит на предстоящем заседании группы по военной помощи Украине в том числе ее будущие потребности

, 08:04

Глава Пентагона Остин: Запад обсудит на предстоящем заседании группы по военной помощи Украине в том числе ее будущие потребности
Министр обороны США Ллойд Остин, Mc2 Alexander Kubitza/Dod / globallookpress.com

Западные государства обсудят на предстоящем заседании группы по военной помощи Украине в том числе будущие потребности бывшей советской республики. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов.

«Запад обсудит на предстоящем заседании своей группы по военной помощи Украине в том числе ее будущие потребности, раскола нет», — процитирован глава Пентагона в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, венгерский президент Каталин Новак отметила, что Североатлантический альянс не должен втягиваться в украинский конфликт.

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