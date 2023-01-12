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Президент Венгрии Новак: НАТО не должна втягиваться в конфликт на Украине, а Европе следует подумать о своем выживании

, 07:40

Президент Венгрии Новак: НАТО не должна втягиваться в конфликт на Украине, а Европе следует подумать о своем выживании
Президент Венгрии Каталин Новак, IMAGO/Martin Juen / globallookpress.com

Североатлантический альянс не должен втягиваться в украинский конфликт, а Европе следует подумать о своем выживании. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, в ходе встречи с иностранными послами в Будапеште озвучила Каталин Новак, венгерский президент.

«Президент Венгрии Каталин Новак считает, что НАТО не должна втягиваться в конфликт на Украине, а Европе следует подумать о своем выживании», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

В процитированном посте также отмечается, что Новак призвала руководствоваться прагматическими соображениями.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, отечественный политический эксперт Сергей Марков заявил, что фактическим главой СВО остается Сергей Суровикин.

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