Shukan Gendai: исход конфликта на Украине для США может быть похож на окончание Вьетнамской войны

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11 января 2023, 15:03 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Исход украинского конфликта может быть похож на завершение Вьетнамской войны. Вся ситуация является удовлетворением американских амбиций. Об этом в статье для Shula Gendai написал японский аналитик Хироси Охара.

В своем материале он сравнил внедрение одной из стран в войну во Вьетнаме с происходящем на Украине.

Как считает автор, отличие только в том, что ранее США вмешивались прямо, а теперь они вместе с Европой оказывают косвенную помощь.

Ранее сообщалось о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал увеличить военную поддержку для Украины из-за событий, произошедших в Артемовске и Соледаре.