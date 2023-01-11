Shukan Gendai: исход конфликта на Украине для США может быть похож на окончание Вьетнамской войны

Исход украинского конфликта может быть похож на завершение Вьетнамской войны. Вся ситуация является удовлетворением американских амбиций. Об этом в статье для Shula Gendai написал японский аналитик Хироси Охара.
В своем материале он сравнил внедрение одной из стран в войну во Вьетнаме с происходящем на Украине.
Как считает автор, отличие только в том, что ранее США вмешивались прямо, а теперь они вместе с Европой оказывают косвенную помощь.
Ранее сообщалось о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал увеличить военную поддержку для Украины из-за событий, произошедших в Артемовске и Соледаре.