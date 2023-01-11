Глава МИД Индонезии Марсуди: государство готовится подавать заявку на непостоянное членство в Совбезе ООН

Аргументы Недели → В мире 13+

11 января 2023, 14:46 Источник: РИА Новости

MFA Russia Press Service/Global Look Press

Индонезия планирует подавать заявку на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2029-2030 годы. Об этом сообщает Министр иностранных дел страны Ретно Марсуди.

По ее словам, в настоящее время идет процесс подготовки. Государство также надеется на поддержку со стороны каждого участника ООН.

Индонезия уже становилась непостоянным членом совета в 2019-2020 годы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что считает стыдным отсутствие вопроса об аресте журналиста Марата Касема в повестке будущей сессии Совета ООН по правам человека.