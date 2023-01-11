Захарова: стыдно, что вопрос об аресте Касема не стоит в повестке СПЧ ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отсутствии вопроса с задержанием в Латвии журналиста Марата Касема в повестке новой сессии Совета ООН по правам человека и назвала эту ситуацию стыдной.
Она ответила, что отечественные представители будут упоминать Касема в международных организациях.
По словам Захаровой, если постоянные допросы сотрудника СМИ, преследования, сам арест не входят в тему союза «что-то там не так».
О задержании шеф-редактора «Sputnik Литвы» также высказывалась постоянная комиссия в Совете по правам человека в РФ и отмечали надуманность в обвинениях против Касема.