Захарова: стыдно, что вопрос об аресте Касема не стоит в повестке СПЧ ООН

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11 января 2023, 09:20 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отсутствии вопроса с задержанием в Латвии журналиста Марата Касема в повестке новой сессии Совета ООН по правам человека и назвала эту ситуацию стыдной.

Она ответила, что отечественные представители будут упоминать Касема в международных организациях.

По словам Захаровой, если постоянные допросы сотрудника СМИ, преследования, сам арест не входят в тему союза «что-то там не так».

О задержании шеф-редактора «Sputnik Литвы» также высказывалась постоянная комиссия в Совете по правам человека в РФ и отмечали надуманность в обвинениях против Касема.