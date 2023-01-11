Столтенберг сообщил, что приветствует заявления НАТО о планах с поставками легких танков и БМП Украине

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11 января 2023, 13:20 Источник: РИА Новости

Столтенберг, фото: Thierry Monasse/dpa

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что приветствует заявления США, Франции, а также Германии о поставках Украине легких танков и боевых машин пехоты, которые могут состояться в скором времени.

На совместном заседании с Еврокомиссией он отметил, что поддержка может привести к существенным изменениям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о том, что Кремль следит за ситуацией с появляющейся информацией, по которой Турция поставляет кассетные снаряды на территорию Украины.