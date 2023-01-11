Песков: Россия еще не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы

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11 января 2023, 12:51 Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Global Look Press

Российская Федерация еще не сталкивалась с потолком цен на отечественные энергоресурсы. Свое действие продолжает указ президента о запрете поставок нефтепродуктов, если в соглашении есть предельная цена. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

По его словам, с потолком пока никто не сталкивался, к таким оценкам имеется скептическое отношение.

О приемлемой для Кремля предельной цене политик не стал высказываться.

Ранее Песков назвал информационной уткой и диверсией поступающую информацию об якобы запрете выезда из страны с девятого января гражданам мужского пола.