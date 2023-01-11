Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Подполковник в отставке Дэвис: батарея Patriot не сможет сильно поменять ситуацию на Украине

, 10:37 Источник: РИА Новости

Подполковник в отставке Дэвис: батарея Patriot не сможет сильно поменять ситуацию на Украине
Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Поставки Соединенными Штатами батареи ЗРК Patriot Украине не смогут кардинально поменять положение на территории страны. Такое мнение выразил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

Как он считает, батарея поможет обеспечить безопасность большей части Киева, но не всему городу. 

Девис отмечает, что для управления поставленной батареей необходимо девяностое человек с подготовкой для этого в девяносто дней.

Ранее омбудсмен Шереф Малкоч высказался о том, что Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредстве самой Турции.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика