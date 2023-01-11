Подполковник в отставке Дэвис: батарея Patriot не сможет сильно поменять ситуацию на Украине

Поставки Соединенными Штатами батареи ЗРК Patriot Украине не смогут кардинально поменять положение на территории страны. Такое мнение выразил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
Как он считает, батарея поможет обеспечить безопасность большей части Киева, но не всему городу.
Девис отмечает, что для управления поставленной батареей необходимо девяностое человек с подготовкой для этого в девяносто дней.
Ранее омбудсмен Шереф Малкоч высказался о том, что Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредстве самой Турции.