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11 января 2023, 10:37 Источник: РИА Новости

Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Поставки Соединенными Штатами батареи ЗРК Patriot Украине не смогут кардинально поменять положение на территории страны. Такое мнение выразил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

Как он считает, батарея поможет обеспечить безопасность большей части Киева, но не всему городу.

Девис отмечает, что для управления поставленной батареей необходимо девяностое человек с подготовкой для этого в девяносто дней.

Ранее омбудсмен Шереф Малкоч высказался о том, что Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредстве самой Турции.