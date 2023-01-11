Турецкий омбудсмен Малкоч: Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной

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11 января 2023, 09:58 Источник: A Haber

Флаг Турции, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредстве Турции. Об этом сообщил омбудсмен Шереф Малкоч.

«После «зернового коридора» у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых», - передает слова омбудсмена телеканал A Haber.

Малкоч надеется, что омбудсмены Турции, России и Украины смогут в ходе обсуждений в Анкаре найти способ воссоединить пострадавших в ходе конфликта мирных жителей.

Ранее глава Минсельхоза Турции сообщил о том, что через «зерновой коридор» до нуждающихся стран дошло только 5,4% зерна.