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Рейтер: США предполагают увеличение количества противокорабельных ракет для американских сил в Японии

, 09:42 Источник: РИА Новости

Рейтер: США предполагают увеличение количества противокорабельных ракет для американских сил в Японии
Maksim Konstantinov/Global Look Press

У Соединенных Штатов в планах увеличение числа противокорабельных ракет, которые находятся у американских сил в Японии. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на чиновников из США.

Отмечается, что силы будут наращиваться для сдерживания Китая. Численность военных при этом не изменится. 

Также о соглашении планируется объявить в ходе встречи главы Пентагона  Остина и государственного секретаря США Блинкена с японцами.

Ранее изданием Foreign Policy сообщалось о том, что Турция с прошлого года поставляет Вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы.

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