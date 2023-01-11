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11 января 2023, 08:59

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ погиб один мирный житель. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики.

В Telegram-канале штаба указано, что вследствие обстрела украинской стороной погиб мирный житель, ещё 11 числятся ранеными.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» без участия каких-либо других подразделений освободили территорию Соледара от контроля украинскими военнослужащими. Об этом заявил основатель вооруженного формирования Евгений Пригожин. Взятие города произошло несмотря на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского об отправке дополнительных войск в Артемовск и Соледар для укрепления позиций ВСУ.