В Афганистане закроют все салоны красоты в течение десяти дней

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10 января 2023, 16:47

По сообщению телеканала Al-Arabiya, в течение десяти дней в Афганистане будут закрыты все салоны красоты. Также правительство страны под управлением исламистского военно-политического движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) внесло запрет на работу женщин в торговых центрах.

В конце 2022 года талибы обязали местные и негосударственные компании Афганистана приостановить деятельность сотрудниц женского пола. Под запрет попало и обучение девушек во всех университетах Исламского Эмирата.

Ранее во время разгона талибами демонстрации женщин в Кабуле пострадали два журналиста.