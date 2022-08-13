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При разгоне талибами демонстрации женщин в Кабуле пострадали два журналиста

, 14:29 Источник: РИА Новости

При разгоне талибами демонстрации женщин в Кабуле пострадали два журналиста
Matteo Nardone/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Два журналиста пострадали в результате стрельбы талибами (движение "Талибан"*) в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана, сообщили РИА Новости местные жители.

В результате стрельбы движением Талибан* (запрещённая организация в РФ) для разгона демонстрации женщин пострадали 2 журналиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей. 

Талибы стреляли в воздух, чтобы разогнать демонстрацию женщин 15 августа. Акция была направлена на отстаивание прав, защиту свободы, права на образование и работу.

По словам очевидцев, один из журналистов работает в газете Afghan Times, другой – в Roidad News. Среди женщин-участниц протестов также есть раненые.

Ранее сообщалось, что в Афганистане может начаться новый исторический период. Вашингтон предлагает движению Талибан (запрещено в РФ) провести большую конференцию. На ней стороны должны обсудить вопросы примирения враждующих политических группировок.

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