Глава МИД Украины Кулеба: ни один из западных союзников не помог стране достаточно

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9 января 2023, 15:59 Источник: РИА Новости

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Ни один из западных партнеров Украины за время проведения СВО не сделал достаточно, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

9 января глава МИД Украины Кулеба сделал заявление в микроблоге Twitter, в котором поблагодарил союзников Украины из стран Запада. При этом министр подчеркнул, что ни один из партнёров страны в ходе проведения СВО ни помог в достаточной степени.

Кулеба в очередной раз подчеркнул, что накачивание страны поставками оружия — это «кратчайший путь» к безопасности в Европе.

Ранее, 4 января, министр внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сделал заявления о поставках стране американских ЗРК Patriot и оборудования для поддержки энергосистемы государства.