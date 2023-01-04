Кулеба: Украина в ближайшие сроки ожидает получения американских систем ПВО Patriot

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4 января 2023, 14:54 Источник: РИА Новости

Дмитрий Кулеба, Lev Radin/Keystone Press Agency

Началась подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась», - заявил министр во время онлайн-брифинга, видеозапись которого размещена на официальной странице МИД Украины в Facebook*.

Кулеба подчеркнул, что в Киеве очень ценят решение США о передаче Украине американских систем Patriot.

Глава МИД добавил, что Владимир Зеленский и его команда дипломатов работают над предоставлением Киеву новых типов западной военной техники.

Ранее обозреватель польской газеты написал о том, что страны НАТО обновляют свои резервы за счет передачи Украине вооружения со старых военных складов.

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