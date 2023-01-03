NPD: страны НАТО обновляют свои резервы за счет поставок на Украину старого вооружения

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3 января 2023, 12:59 Источник: Niezależny Dziennik Polityczny

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image/www.imago-images.de

Страны запада отправляют на Украину устаревшее вооружение, чтобы обновить собственное. Об этом пишет обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Яцек Тохман.

«Следует отметить, что большая часть вооружения находится в плохом техническом состоянии. Прямо говоря, это просто металлолом и рухлядь, что подтверждают сами военнослужащие ВСУ», - пишет обозреватель.

Как утверждает Тохман, такое состояние поставляемого вооружение можно объяснить тем, что оно берется из старых запасов.

По данным обозревателя, военные концерны уже заключают контракты на восполнение резервов США и их союзников по НАТО. Тохман приходит к выводу, что подобная «очистка от хлама» выгодна для Штатов.

Ранее экс-советник главы Минобороны США заявил, что в НАТО исчерпали большую часть своего вооружения для поставок Киеву.