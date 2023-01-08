Fox News: США превращаются в адскую дыру третьего мира

Аргументы Недели → В мире 13+

8 января 2023, 15:54 Анатолий Гольдман,

Европа, ставшая разменной монетой в санкционной политике Соединенных Штатов, пострадала сильнее всего. Огромное количество предприятий, чья рентабельность напрямую зависела от цен на энергоресурсы, оказались на грани банкротства. Но европейские страны оказались не единственными пострадавшими. Волна высоких цен на электроэнергию дошла и до зачинщика в лице США.

Такер Карлсон в своем вечернем выпуске решил разобраться, к каким именно результатам привела санкционная политика. И пришел к неутешительным выводам. “Цены на электроэнергию вышли из-под контроля. И это не просто ваши ощущения, это реальность. Вот цифры: с ноября 2021 по ноябрь 2022 цены на электричество, например, в городе Бостон выросли более чем на 46 процентов, на Гавайях более чем на 36, в Майями на 35, и это за один год!” — сказал он.

Он добавил, что речь идет всего лишь о средних ценах, варьирующихся в зависимости от погодных условий и иных факторов. То есть показатели довольно условные, они могут как уменьшаться, так и увеличиваться, а второе, из слов Такера, более вероятно: “Цены в некоторых местах растут более чем на 6000 тысяч процентов”.

По данным Bloomberg, в одном из крупнейших городов США — Хьюстоне цены на электроэнергию в преддверии Рождества выросли в 65 раз, хотя штат Техас, в котором и располагается город, считается энергетически независимым. Однако Соединенные Штаты намерены и дальше продолжать движение в сторону “зеленой энергетики”. Камала Харрис, вице-президент США, выступила с речью, в которой подтвердила намерения власти и дальше двигаться в этом направлении: “По мере того, как будут проходить дни, вы это увидите. Новую сеть зарядных станций для электромобилей, которая будет простираться от одного побережья до другого. Или новые ветровые турбины, или новейшие солнечные панели, которые сократят расходы на энергоресурсы и защитят нашу планету. Или наши водяные нагреватели в ваших домах, которые снизят как ваши расходы на электроэнергию, так и загрязнения. В заключение скажу: президент Джо Байден и я делаем это лучшее и более яркое будущее — реальным”.

Вообще все слова американских и не только политиков о зеленой энергетике и сокращении загрязнения планеты в момент, когда люди буквально мерзнут в своих домах и квартирах, — звучат до ужаса лицемерно. Вместо решения реальной проблемы, способной сделать определенный процент населения бездомными, вице-президент Соединенных Штатов рассказывает про солнечные панели, ветровые турбины и зарядные станции для электромобилей, которые помогут “сберечь Землю”. Такер довольно остро отреагировал на заявление Камалы Харрис: “Что вам точно не следует делать, так это позволять группе невежд приходить к власти на очень подозрительных выборах и превращать страну, в которой вы выросли, в адскую дыру третьего мира, но именно к этому мы сейчас движемся”.

Сложно не согласить с Такером, он безусловно прав в том, что США медленно деградируют. Этому способствует не только политика Байдена в отношении энергетической безопасности, виной всему некомпетентность политических деятелей, которым народ вверил свою жизнь. Истеблишмент все сильнее отстраняется от обычных людей и продолжает играть “одну и ту же песню” про сохранение планеты и выбросы в атмосферу. Хотя всем понятно, кто получает от этого прямую выгоду, но это тема отдельной статьи.