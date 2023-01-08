Папа Римский призвал молиться о русских и украинских матерях, потерявших детей в СВО

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8 января 2023, 15:25

Папа Римский Франциск, Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency

Папа Римский Франциск вновь призвал вспомнить в своих молитвах русских и украинских матерей, потерявших сыновей в результате текущего конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение понтифика.

По его словам, потеря детей стала «ценой» противостояния на Украине. У обеих сторон имеются матери, чьи сыновья «пали» в результате конфликта. Необходимо продолжать молиться за них.

Франциск также отметил, что украинцы «страдают» в Рождество, которое сопровождается для них боевыми действиями.

Ранее сообщалось, что Киев может предпринять попытки прорыва в Крым.