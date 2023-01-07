Известного канадского психолога могут лишить лицензии за критику правительства

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7 января 2023, 17:09 Анатолий Гольдман,

Канада является уникальной страной, где власть открыто преследует своих оппонентов. Статус демократии в ней только на бумаге, в реальности же любой, кто смеет критиковать и не соглашаться с политикой государства, рискует понести крупные последствия. Так и в этой истории за попытку высказать свое мнение правительство преследует довольно видного человека.

Профессор Джордан Бернт Питерсон известен на весь мир уже долгие годы. По своей профессии он клинический психолог, сначала работал в Гарвардском университете, потом в Университете Торонто. В один момент он завел канал на платформе “Youtube”, куда выкладывал свои лекции. В 2016 он начал публиковать видео, посвященные критике канадского законопроекта “о внесении изменений в Закон о правах человека Канады и Уголовный кодекс”, который подразумевал обязательное использование гендерно-нейтральных местоимений по отношению к трансгендерным людям. Питерсон возмутился попыткой государства регулировать речь людей и назвал это “фашизмом”. Его слова вызвали громадный резонанс в западном обществе. Скандал принес ему небывалую популярность, к августу 2021 года его канал насчитывал 4 миллиона подписчиков, просмотры переваливали за 251 миллион, а общее количество читателей во всех соцсетях был на уровне 15 миллионов.

Разумеется, подобная популярность совсем не нужна правительству Канады. И вот, за критику премьер-министра Трюдо, о котором я писал ранее, ассоциация, регулирующая деятельность психологов, постановила Джордану пройти "переподготовку по коммуникациям в социальных сетях" или предстать перед слушанием о возможном приостановлении его медицинской лицензии. По информации консервативного канадского “Rebelnews” причиной могут служить “его посты в социальных сетях и выступления в подкастах, которые носят трансофобный, сексистский и расистский характер, и включают в себя ретвит критики лидера Консервативной партии Пьера Пуальевра в адрес премьер-министра Джастина Трюдо, критику бывшего старшего помощника Трюдо Джеральда Баттса и премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн в твиттере”. Также обвинениям служат слова Питерсон на подкасте Джо Рогана, на котором он сказал, “что принятие радикальной гендерной теории является признаком "краха цивилизаций" и что модели изменения климата ненадежны”.

На это Джордан отреагировал прямым письмом, направленным Трюдо. В нем он осудил попытки государства подавить свободу слова: “Я просто не могу смириться с тем фактом, что при моей жизни мне придется обратиться с публичным письмом к лидеру моей страны, чтобы указать, что политическая критика теперь стала таким преступлением в Канаде, что если профессионалы осмелятся заниматься такой деятельностью, то назначенные правительством комиссары будут угрожать их средствам к существованию. Такому положению дел в свободной стране просто и совершенно нет никакого оправдания”.

Также он заявил, что эта подконтрольная правительству ассоциация буквально охотится за ним с 2016 года, когда он начал критиковать власть. Из-за того, что комиссия обязана рассматривать каждую поступающую жалобу, то расследования в отношении Питерсона не прекращались. Он стал мишенью бесконечных анонимных заявлений, подлинность которых невозможно проверить. Сторонники Питерсона встали на его защиту, они обвинили ассоциацию психологов в политическом преследовании, направленном на подавление свободы слова.

Именно так премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытается наглухо затянуть гайки в собственной стране. Преследование независимых оппозиционных СМИ сменилось преследованием клинических психологов. Круговорот абсурда в канадском обществе продолжается, что будет дальше — покажет время.