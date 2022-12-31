Что не так с премьер-министром Канады?

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31 декабря 2022, 18:10 Анатолий Гольдман,

Запад изо всех сил пытается поддерживать образ свободного мира, который сам себе создавал десятилетиями. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, является уникальным примером имитации демократии и гласности. Во внешней политике он зачастую выказывает политическую некомпетентность, а во внутренней борется с инакомыслием. Что же он такого сделал и что делает сейчас – разбираемся в статье.

Итак, чтобы понять проблему Джастина Трюдо, стоит вспомнить историю с “Конвоем свободы” в начале 2022 года. Протесты вспыхнули после ковидных ограничений для непривитых дальнобойщиков, перевозивших товары из США в Канаду и обратно. После введения запрета на пересечение границы 12 тысяч человек разом лишилось работы. Сначала протест был только среди водителей, они организовали конвои фур во всех крупных городах, люди требовали отмены ограничений. Это была довольно небольшая проблема, которую вполне можно было урегулировать мирно, но Трюдо не искал легких путей. Он заявил, что протестующие дальнобойщики – “маргинальное меньшинство с маргинальными взглядами”, что, ожидаемо, еще сильнее разозлило протестующих. К лозунгам прибавились призывы к отставке Трюдо. Удивительно, но сразу после эскалации в сети появились явно постановочные фото протестующих с транспарантом “Долой Трюдо” и флагами Третьего рейха. После долгого и ожесточенного противостояния с полицией люди разошлись. Проблему премьер-министр Канады решил полицейской силой. Однако в стране до сих пор идут расследования в отношении участников “Конвоя свободы”.

После этого Трюдо выпал из информационного поля, но появился в нем снова в ноябре. Во время саммита G20, на котором премьер-министр Канады имел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в СМИ появилась информация о деталях разговора двух лидеров. Благодаря Джастину Трюдо, мы теперь знаем, что они обсуждали конфликт на Украине, возможное вмешательство Китая в канадские выборы и Северную Корею. После этого в сети появилось видео, где на этом же саммите лидер Китая буквально отчитывает Трюдо за слив информации прессе: “Все, что мы обсуждали, оказалось в газетах — это неприемлемо. Наш разговор проходил не так. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться». Это был прямой укор Трюдо в его политической некомпетентности.

Но премьер-министр Канады не мог тихо закончить уходящий год. В консервативном канадском издании “Rebelnews” вышла статья об их истории взаимодействия с правительством. Так, в 2019 Трюдо запретил этому медиа освещать выборы в стране, но репортеры пошли в Федеральный суд, впоследствии снявший ограничение. В 2020 году, по словам автора статьи, премьер-министр канады отправил к нему полицейских, которые допрашивали журналиста насчет его книги, посвященной коррупции в правительстве Канады. Ему выписали штраф, который он до сих пор пытается обжаловать в суде. В 2021 году журналистов издания опять не допустили к освящению предвыборных дебатов, Федеральный суд снова отменил ограничение. В 2022 “Rebelnews” были самым популярным СМИ, освещающим “Конвой свободы”, тогда один из журналистов был буквально “подстрелен полицейскими”. Как отмечается в статье, в 2023 году Трюдо захочет “покончить” с ними. В силу вступает акт “Онлайн-потоковой передачи” (Online Streaming Act), дающий премьер-министру Канады “право приказывать интернет-компаниям, таким как Google, YouTube, Facebook и Instagram, продвигать или скрывать любые источники новостей, которые ему нравятся”. Это может полностью убить читаемость “Rebelnews”, что приведет к фактическому банкротству.

Так, “светоч свободы”, каким себя позиционирует любой представитель Запада, расправляется с теми, кто ему неугоден. Понятие гласности Трюдо не изучал, поэтому и не видит проблемы в том, что он делает, ведь “маргинальное меньшинство” с не теми взглядами не может указывать ему, что и как делать.

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