Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о желании страны сохранить дипломатические отношения с РФ.
В своём заявлении Колонна указала на важность сохранения контактов с РФ на всех уровнях. Она также отметила, что переговоры периодически происходят, даже если отношения напряжены.
«Эти контакты позволяют нам обмениваться мнениями, передавать наши посылы и запросы», — добавила французский министр.
Ранее читатели издания «Гуаньча» посчитали, что лидер Франции Эммануэль Макрон враждебно настроен к РФ, так как создаёт видимость дипломатического урегулирования конфликта на Украине, при этом, продолжая снабжать страну вооружением «до победного».