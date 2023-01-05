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Глава МИД Франции Колонна: контакты с РФ должны быть сохранены

, 11:28 Источник: РИА Новости

Глава МИД Франции Колонна: контакты с РФ должны быть сохранены
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о желании страны сохранить дипломатические отношения с РФ. 

В своём заявлении Колонна указала на важность сохранения контактов с РФ на всех уровнях. Она также отметила, что переговоры периодически происходят, даже если отношения напряжены. 

«Эти контакты позволяют нам обмениваться мнениями, передавать наши посылы и запросы», — добавила французский министр.

Ранее читатели издания «Гуаньча» посчитали, что лидер Франции Эммануэль Макрон враждебно настроен к РФ, так как создаёт видимость дипломатического урегулирования конфликта на Украине, при этом, продолжая снабжать страну вооружением «до победного».

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