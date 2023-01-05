Читатели «Гуаньча» уверены во враждебности главы Франции Макрона по отношению к РФ

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5 января 2023, 10:13 Источник: РИА Новости

Фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Читатели китайского издания «Гуаньча» уверены во враждебности стран Запада, в особенности Франции, после заявления президента страны Эммануэля Макрона.

Ранее французский лидер заявил, что страна намерена поддерживать Украину поставками вооружений вплоть до победы. Читателей китайского портала возмутила данная публикация, так как, по их мнению, лидеры Европы и стран Запада намеренно избегают мирного разрешения украинского конфликта и относятся к России враждебно.

Пользователи также подчеркнули, что Франция находится под контролем США, поэтому Вашингтон зарабатывает деньги с европейцев.

«Он с одной стороны хочет сблизиться с Россией, а с другой продолжает поставлять оружие Украине», — указал один из комментаторов на позицию Макрона.

Ранее, 3 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о поставках Украине дополнительной военной техники. При этом лидер страны подчеркнул, что за счёт помощи Украине французская армия не будет ослабевать.