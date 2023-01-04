Пресс-секретарь Швейцарии по экономике Майенфиш: страна не поставляла Ирану детали для беспилотников

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4 января 2023, 23:06 Источник: РИА Новости

флаг Швейцарии, https://unsplash.com/photos/oqpCTqfcDNk

Швейцария не делала прямых поставок частей для изготовления беспилотников в Иране. Такое заявление сделал пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш.

По словам политика, экспорт из Швейцарии запрещают санкции. Он также отметил, что Тегеран мог приобретать запчасти на мировом рынке.

Ранее сообщались о том, что в Китае местные исследователи разработали специальную систему для доставки медикаментов с помощью летательных беспилотных аппаратов. Они будут помогать оказывать первую помощь.