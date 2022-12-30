Китайцы придумали, как использовать беспилотники для быстрой доставки медикаментов

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30 декабря 2022, 13:36 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Технологический прогресс не стоит на месте и продолжает двигаться вперёд. В Китае сообщают, что местные исследователи разработали специальную систему адресной доставки медикаментов для оказания первой помощи с использованием технологии беспилотных аппаратов.

Своевременный приток лекарств может помочь победить заболевание в кратчайшие сроки. А, как известно, медленная транспортировка медикаментов никогда ещё не была на пользу для пациентов. Порою она приводила к серьёзному ухудшения здоровья, а то и к летальному исходу.

Как пишет "Свободная пресса", благодаря новой совершенствующейся системе можно без посторонней помощи и весьма эффективно вводить пациентам трансдермальные микроигольные пластыри для экстренной терапии посредством дрона. Данный фактор способен облегчить симптомы больных с помощью контактного аппликатора с микроиглами.