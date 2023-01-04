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4 января 2023, 18:15 Источник: РИА Новости

Министерство обороны России/via Globallookpress.com

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о поставках на вооружение ракет «Циркон», которые могут попадать цель на расстоянии в тысячу километров, разрушит морскую оборону альянса. Об этом в статье опубликовала британская газета Express.

Директор Института кризисных исследований Марк Алмонд выразил мнение о том, что такие разработки не дают Западу «зайти слишком далеко» и вывести конфликт на другой уровень.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Италия не станет посредником между Россией и Украиной из-за помощи конскому режиму и поддержки антироссийской позиции.