Захарова: Италия не станет посредником между Россией и Украиной из-за помощи киевскому режиму

Аргументы Недели → В мире 13+

4 января 2023, 17:48 Источник: РИА Новости

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Италия не сможет стать посредником между Россией и Украиной из-за помощи кровавому киевскому режиму и принятия активной антироссийской позиции. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого председатель совета министров Италии Мелони высказалась том, что Рим хочет стать «гарантом» мирного решения конфликта на Украине.



Захарова отметила, что не одна страна готова поучаствовать в «урегулировании украинского кризиса». Как она считает, подобные предложения от стран, занимающих антироссийскую позицию, видятся странными.



Ранее политик назвала «бескультурным» министра культуры Литвы Симоноса Кайриса после его предложения ввести «ментальный карантин» в сторону граждан России.