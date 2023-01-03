Захарова назвала министра культуры Литвы Кайриса «министром бескультуры»

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3 января 2023, 21:31

Мария Захарова, MFA Russia/ globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «министром бескультуры» министра культуры Литвы Симонаса Кайриса после его предложения о введении «ментального карантина» в отношении россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее Telegram-канал.



По мнению Захаровой, действия представителя Литвы говорят о том, что он сам находится на «ментальном карантине» уже продолжительное время. Этот термин можно назвать «диагнозом» для Кайриса, который является министром «бескультуры», а не культуры.



Ранее сообщалось, что в Литве предложили ввести мораторий в отношении России.