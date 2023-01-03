Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «министром бескультуры» министра культуры Литвы Симонаса Кайриса после его предложения о введении «ментального карантина» в отношении россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее Telegram-канал.
По мнению Захаровой, действия представителя Литвы говорят о том, что он сам находится на «ментальном карантине» уже продолжительное время. Этот термин можно назвать «диагнозом» для Кайриса, который является министром «бескультуры», а не культуры.
Ранее сообщалось, что в Литве предложили ввести мораторий в отношении России.
Аргументы Недели → Самое читаемое
В пресс-службе губернатора Саратовской области опровергли информацию о погибших в Макеевке мобилизованных из региона
Губернатор Азаров: в числе погибших при обстреле HIMARS в Макеевке были мобилизованные из Самарской области
- #ЗАУГЛОМ Кремль принял решение по Западной Украине
- 21:31 Захарова назвала министра культуры Литвы Кайриса «министром бескультуры»
- 21:15 В ООН заявили, что не получали новую информацию по проведению «саммита мира»
- 21:04 Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: в Луганском морге околомедицинские чистоплюи документы о смерти выписывают по три-четыре месяца
- 20:40 Бывший посол ЛНР в Москве Мирошник: Украина обречена на уничтожение
- Telegram | (Подписаться) ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили по территории ДНР почти восемнадцать тысяч снарядов «натовского» калибра