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Министр культуры Литвы Кайрис допускает введение моратория на русскую культуру

, 20:14

Министр культуры Литвы Кайрис допускает введение моратория на русскую культуру
Yauhen Yerchak/ globallookpress.com

Объявление в Литве моратория на русскую культуру на фоне событий на Украине возможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра страны Симонаса Кайриса.

Он рассказал, что российская сторона изначально начала использовать «культуру как оружие». Сегодня Литва может ввести «ментальный карантин» против РФ. Например, отказаться от российских произведений. 

Ранее сообщалось, что французский актер удивился ажиотажу вокруг событий на Украине.

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