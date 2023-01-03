Министр культуры Литвы Кайрис допускает введение моратория на русскую культуру

Объявление в Литве моратория на русскую культуру на фоне событий на Украине возможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра страны Симонаса Кайриса.
Он рассказал, что российская сторона изначально начала использовать «культуру как оружие». Сегодня Литва может ввести «ментальный карантин» против РФ. Например, отказаться от российских произведений.
Ранее сообщалось, что французский актер удивился ажиотажу вокруг событий на Украине.
Аргументы Недели → Самое читаемое
В пресс-службе губернатора Саратовской области опровергли информацию о погибших в Макеевке мобилизованных из региона
Губернатор Азаров: в числе погибших при обстреле HIMARS в Макеевке были мобилизованные из Самарской области
- #ЗАУГЛОМ Кремль принял решение по Западной Украине
- 21:31 Захарова назвала министра культуры Литвы Кайриса «министром бескультуры»
- 21:15 В ООН заявили, что не получали новую информацию по проведению «саммита мира»
- 21:04 Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: в Луганском морге околомедицинские чистоплюи документы о смерти выписывают по три-четыре месяца
- 20:40 Бывший посол ЛНР в Москве Мирошник: Украина обречена на уничтожение
- Telegram | (Подписаться) ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили по территории ДНР почти восемнадцать тысяч снарядов «натовского» калибра