Французский актер Омар Си: Я удивлен, что люди так переживают о конфликте на Украине

Обеспокоенность европейцев конфликтом на Украине вызывает удивление на фоне продолжающихся конфликтов в Африке и других частях света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова французского актера Омара Си.
Он рассказал, что противостояние Москвы и Киева не стало для него «откровением». Актер подчеркнул, что привык к вооруженным конфликтам после событий в Африке, где они не прекращались «со времен Второй мировой войны».
Си заявил, что считает любые военные действия «поражением человечества». Он удивлен тому, как мировое сообщество реагирует на события на Украине, забывая про ситуацию в Африке.
Ранее сообщалось, что Меладзе рассчитывает на примирение Москвы и Киева.
Аргументы Недели → Самое читаемое
В пресс-службе губернатора Саратовской области опровергли информацию о погибших в Макеевке мобилизованных из региона
Губернатор Азаров: в числе погибших при обстреле HIMARS в Макеевке были мобилизованные из Самарской области
- #ЗАУГЛОМ Кремль принял решение по Западной Украине
- 16:20 МО РФ: ВС России уничтожили более 2,8 тыс. беспилотников ВСУ
- 16:02 «Через год мир должен ждать новой жестокой войны»: какие предсказания делали прорицатели и главы государств
- 15:26 На Украине вновь объявлена воздушная тревога
- 14:31 Замглавы польского МИД Мулярчик: Варшава попросила ООН помочь с получением репараций от Германии
- Telegram | (Подписаться) ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили по территории ДНР почти восемнадцать тысяч снарядов «натовского» калибра