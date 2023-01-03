Французский актер Омар Си: Я удивлен, что люди так переживают о конфликте на Украине

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3 января 2023, 19:46

Омар Си, Panoramic/ globallookpress.com

Обеспокоенность европейцев конфликтом на Украине вызывает удивление на фоне продолжающихся конфликтов в Африке и других частях света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова французского актера Омара Си.



Он рассказал, что противостояние Москвы и Киева не стало для него «откровением». Актер подчеркнул, что привык к вооруженным конфликтам после событий в Африке, где они не прекращались «со времен Второй мировой войны».



Си заявил, что считает любые военные действия «поражением человечества». Он удивлен тому, как мировое сообщество реагирует на события на Украине, забывая про ситуацию в Африке.



Ранее сообщалось, что Меладзе рассчитывает на примирение Москвы и Киева.