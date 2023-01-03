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МО РФ: ВС России уничтожили более 2,8 тыс. беспилотников ВСУ

, 16:20

МО РФ: ВС России уничтожили более 2,8 тыс. беспилотников ВСУ
Bulkin Sergey/ globallookpress.com

Российские войска с начала спецоперации уничтожили 2 807 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, армия страны достигла больших успехов на фронте с 24 февраля. Так, за это время было ликвидировано «355 самолетов, 199 вертолетов, 2 807 беспилотных летательных аппаратов» и многих других объектов.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области назвали недостоверной информацию о погибших в ДНР мобилизованных из региона.

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