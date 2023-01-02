Саммит Украина - Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля

Третьего февраля в Киеве пройдет саммит Украина — Европейский Союз. Это следует из сообщения офиса Владимира Зеленского, опубликованного в понедельник.
В сообщении идет речь о телефонном разговоре президента Украины с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшемся 2 января.
«Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина — ЕС, который состоится 3 февраля текущего года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу», - сказано в сообщении.
Ранее в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, рассказывая о своем телефонном разговоре с Зеленским, заявила, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине столько, сколько это потребуется.