Саммит Украина - Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля

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2 января 2023, 20:54 Источник: РИА Новости

Флаги Евросоюза и Украины. Фото: Friso Gentsch/globallook.com

Третьего февраля в Киеве пройдет саммит Украина — Европейский Союз. Это следует из сообщения офиса Владимира Зеленского, опубликованного в понедельник.

В сообщении идет речь о телефонном разговоре президента Украины с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшемся 2 января.

«Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина — ЕС, который состоится 3 февраля текущего года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу», - сказано в сообщении.

Ранее в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, рассказывая о своем телефонном разговоре с Зеленским, заявила, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине столько, сколько это потребуется.