У экс-первой ракетки мира Мартины Навратиловой обнаружили две формы рака

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2 января 2023, 18:55 Источник: ТАСС

Мартина Навратилова. Фото: Rob Prange/globallook.com

У знаменитой теннисистки, бывшей первой ракетки мира Мартины Навратиловой обнаружен рак горла и груди. Об этом сообщила в понедельник британская газета The Times.

Издание пишет, что онкологическое заболевание у 66-летней спортсменки диагностировано не впервые: 13 лет назад она сумела вылечиться от рака груди. Навратилова надеется справиться с болезнью и на этот раз.

«Этот двойной удар серьезный, но все же поправимый. Надеюсь на благоприятный исход, я буду бороться изо всех сил», - приводит слова Навратиловой газета.

По словам представителя спортсменки, обе формы рака, обнаруженные у нее, находятся на ранней стадии, поэтому шансы на выздоровление достаточно высоки.

Ранее сообщалось о смерти мировой легенды футбола Пеле — в последние годы он страдал раком кишечника.