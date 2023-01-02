Польский премьер Моравецкий пообещал напомнить своему украинскому коллеге Шмыгалю о недопустимости восхваления Бандеры

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2 января 2023, 18:35 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Andrzej Lange/globallook.com

Восхваление или даже упоминание имени националиста Степана Бандеры недопустимо, заявил премьер-министр Польша Матеуш Моравецкий и пообещал напомнить об этом своему украинскому коллеге Шмыгалю.

Накануне Верховная рада Украина разместила в своем твиттере сообщение о дне рождения Бандеры. Польские журналисты попросили Моравецкого прокомментировать этот факт.

«Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны. <...> В моем первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно», — сказал польский лидер.

Ранее Моравецкий заявлял, что некоторые из стран-членов Евросоюза не хотят помогать Киеву, хотя и всячески маскируют это.