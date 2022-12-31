Мэр Кличко: из-за аварийных отключений 30 процентов жителей Киева остаются без электроэнергии

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31 декабря 2022, 19:20

Мэр Киева Виталий Кличко, IMAGO/Rolf Poss / globallookpress.com

В связи с аварийными отключениями 30 процентов жителей Киева остаются без электроэнергии. На это, как передает РИА Новости, указал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений», — процитирован Кличко в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

При этом мэр отметил, что городская система жизнеобеспечения функционирует в штатном режиме.

Как сообщалось ранее в субботу, Дмитрий Рогозин в ответ на обращение руководителя Минобороны Украины Алексея Резникова к россиянам заявил, что войска РФ будут брать Киев.