Рогозин в ответ на обращение министра обороны Украины Резникова к россиянам заявил, что войска РФ будут брать Киев

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31 декабря 2022, 18:30

Министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler / globallookpress.com

Дмитрий Рогозин в ответ на обращение главы украинского Минобороны Алексея Резникова к россиянам заявил, что войска РФ будут брать столицу соседней страны. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале бывшего руководителя «Роскосмоса».

«Итак, министр обороны Украины Резников обратился к россиянам. Его предновогоднее обращение к нам наглое, вызывающее. А потому требует или ответа, или, по крайней мере, разбора и оценки», — написал, в частности, Рогозин.

Также он спрогнозировал, что специальная военная операция (СВО), которую Москва проводит с 24 февраля, «закончится нашей победой».

«А что касается Киева, где сидят все эти резниковы, его будем брать», — добавил автор поста.

Как сообщалось ранее в субботу, министерство обороны РФ проинформировало о завершении осеннего призыва в стране и напомнило, что срочники не привлекаются к участию в СВО.