Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва в России и напомнило, что срочники не привлекаются к участию в СВО

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31 декабря 2022, 18:11

Призывники, Sergey Petrov / globallookpress.com

Российское министерство обороны сообщило о завершении осеннего призыва в стране и напомнило, что срочники не привлекаются к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом информирует РИА Новости.

«Осенний призыв в России завершен. Как сообщили в Минобороны РФ, в войска призвано 120 тысяч человек», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

В ведомстве также напомнили, что срочники к участию в СВО не привлекаются.

Как сообщалось ранее сегодня, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сделал заявление о том, что он уверен на 100% в возвращении России в региональный центр в наступающем году.