Сальдо заявил, что уверен на 100% в возвращении России во временно оккупированный Украиной Херсон в 2023 году

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31 декабря 2022, 17:55

Флаг России, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сделал заявление о том, что он уверен на 100% в возвращении Российской Федерации во временно оккупированный Украиной город Херсон в 2023 году. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

Сальдо, поздравляя жителей возглавляемого им региона с наступлением 2023-го, в частности, отметил, что «в следующем году мы — 100 процентов — вернемся в Херсон, который сейчас находится под временной оккупацией».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что армейские корпуса республик Донбасса были включены в состав российских Вооруженных сил.