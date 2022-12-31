Армейские корпуса республик Донбасса включили в состав Вооруженных сил России

Армейские корпуса республик Донбасса включили в состав Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующее сообщение распространил ТАСС.
«Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса включены в состав Вооруженных сил РФ, говорится в материалах Минобороны к вручению президентом РФ Владимиром Путиным боевых знамен этим формированиям», — отмечается в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее сегодня сообщалось, что экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожелал отечественным военнослужащим в наступающем году разгромить «свору врагов, ослепивших и оскопивших Украину».