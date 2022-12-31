Армейские корпуса республик Донбасса включили в состав Вооруженных сил России

Аргументы Недели → Общество 13+

31 декабря 2022, 17:27

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Армейские корпуса республик Донбасса включили в состав Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующее сообщение распространил ТАСС.

«Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса включены в состав Вооруженных сил РФ, говорится в материалах Минобороны к вручению президентом РФ Владимиром Путиным боевых знамен этим формированиям», — отмечается в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее сегодня сообщалось, что экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожелал отечественным военнослужащим в наступающем году разгромить «свору врагов, ослепивших и оскопивших Украину».