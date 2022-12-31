Рогозин пожелал российским военным в 2023 году разгромить «свору врагов, ослепивших и оскопивших Украину»

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31 декабря 2022, 17:12

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Дмитрий Рогозин пожелал российским военнослужащим в 2023 году разгромить «свору врагов, ослепивших и оскопивших Украину». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале бывшего генерального директора госкорпорации «Роскосмос».

Рогозин в своем новогоднем поздравлении отметил, что необходимо «победить опасного коллективного врага, точнее, целую свору врагов, ослепивших и оскопивших Украину».

«Желаю нашим героическим воинам разгромить этого врага и живыми вернуться домой! Пусть Новый год принесет счастье нашей Родине и нашему народу!» — также написал экс-глава «Роскосмоса».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее в субботу сообщалось, что российский лидер Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением не на фоне Кремля, а вместе с военными.