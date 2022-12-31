Путин впервые выступил с новогодним обращением не на фоне Кремля, а вместе с военными

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31 декабря 2022, 15:34 Источник: ТАСС

Фото: скриншот видео.

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Впервые за спиной главы государства не кремлевский пейзаж, а военные. Обращение записано в штабе Южного военного округа.

Большая часть новогоднего обращения президента посвящена событиям вокруг Украины. Президент напомнил, что Россия «защищает своих людей на своих исторических территориях».

Он также обвинил западных политиков в лицемерии. «Западные элиты годами заверяли нас в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, а на деле поддерживали неонацистов», - цитирует его телеграм-канал агентства ТАСС.

В настоящее время, по словам президента, Запад использует народ Украины для раскола России, но, заверил он, «мы никогда этого не допустим».

«Вместе мы преодолеем все трудности и сохраним страну великой и независимой», - сказал в заключение своего обращения Путин.