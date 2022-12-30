Генсек НАТО Столтенберг: поставки оружия ВСУ являются «кратчайшим путем к миру»

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30 декабря 2022, 09:34

Laurel Chor/ globallookpress.com

Поставки вооружений Украине быстро приведут к перемирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Он заявил, что, несмотря на парадоксальность высказывания, «военная поддержка Украины» способствует заключению мира с Россией. По его мнению, правительству Москвы важно понять, что целей СВО достичь не удастся из-за боевой готовности противника. Таким образом, станут возможны мирные переговоры.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО находится в постоянном диалоге с Украиной по вопросам поставок.

Ранее сообщалось, что наемники вновь прибыли в ряды ВСУ.