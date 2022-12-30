Офицер Народной милиции ЛНР Марочко подтвердил переброску иностранных наемников ВСУ в Артемовск и Соледар

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30 декабря 2022, 08:28

Madeleine Kelly/ globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины направило в города Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике отряды наёмников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ДНР Андрея Марочко.

По его словам, иностранные боевики хорошо экипированы и вооружены оружием НАТО. Из них сформированы отряды быстрого реагирования. Сейчас они переброшены на Артёмовск и Соледар.

Он также рассказал, что за многими из них закреплены переводчики.

Ранее сообщалось, что ВСУ винят непогоду в поражениях на фронте.