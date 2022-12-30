Офицер Народной милиции ЛНР Марочко подтвердил переброску иностранных наемников ВСУ в Артемовск и Соледар

Командование Вооруженных сил Украины направило в города Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике отряды наёмников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ДНР Андрея Марочко.
По его словам, иностранные боевики хорошо экипированы и вооружены оружием НАТО. Из них сформированы отряды быстрого реагирования. Сейчас они переброшены на Артёмовск и Соледар.
Он также рассказал, что за многими из них закреплены переводчики.
Ранее сообщалось, что ВСУ винят непогоду в поражениях на фронте.