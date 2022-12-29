Кадыров заявил, что обмена с Украиной военнопленных в формате «всех на всех» быть не должно

Аргументы Недели → Политика 13+

29 декабря 2022, 23:00

Обмен с Украиной военнопленными в формате "всех на всех" проводить нельзя. Такое мнение высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в рамках ежегодной прямой линии.

Кадыров отметил, что занимающиеся вопросами обмена военнопленными Министерство обороны РФ, Федеральная служба безопасности знают, что лучше, но менять всех на всех – этого не должно быть.

Чеченский лидер не разъяснил свою точку зрения, почему считает такой обмен неправильным.

Кадыров в ходе прямой линии также заявил, что специальная отдельная операция "Возмездие", прошедшая в конце октября на Украине, была первым этапом, второй этап операции будет более жестоким.