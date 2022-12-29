Киевский лидер Владимир Зеленский старается удержать внимание вокруг украинского вопроса среди американской общественности. Об этом указали в публикации издания Global Times.
В материале указали «драматическое представление» перед конгрессом в столице Соединенных Штанов.
Издание также помечает, что Зеленский больше пытается сохранить значимость проблемы, нежели убедить продолжать поддерживать страну. Продолжение конфликта становится сложнее, так как собственные проблемы и интересы США двигают его на задний план.
Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что государство не имеет намерений вести диалог на основе «формулы мира», которую предложил глава Украины.