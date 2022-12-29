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29 декабря 2022, 12:42 Источник: РИА Новости

Global Look Press

Киевский лидер Владимир Зеленский старается удержать внимание вокруг украинского вопроса среди американской общественности. Об этом указали в публикации издания Global Times.

В материале указали «драматическое представление» перед конгрессом в столице Соединенных Штанов.

Издание также помечает, что Зеленский больше пытается сохранить значимость проблемы, нежели убедить продолжать поддерживать страну. Продолжение конфликта становится сложнее, так как собственные проблемы и интересы США двигают его на задний план.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что государство не имеет намерений вести диалог на основе «формулы мира», которую предложил глава Украины.