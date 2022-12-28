На Украине займутся разработкой беспилотников для поражения воздушных целей

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28 декабря 2022, 22:54

Bulkin Sergey/globallookpress.com

Украина планирует разработать ударные беспилотные летательные аппараты для борьбы с воздушными целями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифровой трансформации страны Михаила Федорова.

Он рассказал, что власти государства закупили около 1,4 тыс. разведывательных БПЛА. Более того, планируется разработка собственных ударных моделей дронов. Они необходимы стране для борьбы с российскими беспилотниками.

Фёдоров заверил, что ситуация с дронами изменится в феврале или марте.

Ранее сообщалось, что на Украине «умоляли» Маска о поставках.