Украинский министр Фёдоров заявил, что «на коленях» просил Маска о запуске Starlink в стране

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28 декабря 2022, 22:33

Илон Маск, Britta Pedersen/globallookpress.com

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска предоставить стране доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его интервью.

Согласно данным издания, он «умолял» бизнесмена начать сотрудничать с Украиной.

Фёдоров подчеркнул, что работа Starlink на территории государства «спасла тысячи жизней».

На сегодняшний день стране переданы около 24 тыс. терминалов компании. Отмечается, что в планах Маска поставка ещё 10 тыс. единиц оборудования.

Ранее сообщалось, что Путин пообщался с коллегой из Кубы.